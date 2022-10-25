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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 15:34

Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Jeoloji Mühendisi Aylin karakterinin ardından yapıma dahil olan yeni oyuncu Melis Sevinç, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide kalburla güneş toplayan adam Divane'nin kızı Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Beren Saat'e benzerliğiyle çok konuşulan Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. İşte Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç'in birbirinden güzel Instagram pozları…

Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç'in sosyal medya halleri çok konuşulacak. Gülsim Ali hayranları Aylin karakterinin ardından Taner'in yeni aşkı olacağı iddia edilen karakteri görünce bir kez daha şoke oldu. Yeni sezona damga vuran güzel oyuncu Melis Sevinç ise Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte yemyeşil gözleriyle büyüleyen genç oyuncu Melis Sevinç'in birbirinden güzel Instagram kareleri...

Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, üçüncü sezonuyla ekranlara geri döndü. Hatırlanacağı üzere dizinin sezon finaline Dilek karakterini canlandıran Gülsüm Ali'nin vedası damga vurmuştu. İzleyicileri gözyaşlarına boğan ölümün ardından Taner ve Dilek aşkı adeta yarım kaldı.

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Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

Güzel oyuncunun gidişi seyircileri üzerken yeni sezonda diziye Jeoloji Mühendisi Aylin karakteriyle Berfin Kıymaz katılmıştı. Taner'le çalışmaya başlayan Aylin, Taner'in yaralarını sarmak istemiş ve yeniden başlamayı teklif etmişti. Taner ise Aylin'in teklifini reddetmişti.

Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

Aylin'in ardından yapıma Selma Öğretmen rolüyle genç oyuncu Melis Sevinç dahil oldu. Güneş toplayan adam Divane'nin kızı olan Selma Öğretmen, Veysel'in hapisten çıkmasına yardımcı olarak izleyicilere derin bir nefes aldırdı.

Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

Hikayesiyle merak konusu olan Selma'nın Taner'in yeni aşkı olacağı iddiaları ortaya atıldı. Dilek'in ölümünün ardından Taner'e yeni bir partner gelmesi izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmazken ikilinin arasında neler olacağını ilerleyen bölümlerde izleyip göreceğiz.

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