Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç'in sosyal medya halleri çok konuşulacak. Gülsim Ali hayranları Aylin karakterinin ardından Taner'in yeni aşkı olacağı iddia edilen karakteri görünce bir kez daha şoke oldu. Yeni sezona damga vuran güzel oyuncu Melis Sevinç ise Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte yemyeşil gözleriyle büyüleyen genç oyuncu Melis Sevinç'in birbirinden güzel Instagram kareleri...