Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Jeoloji Mühendisi Aylin karakterinin ardından yapıma dahil olan yeni oyuncu Melis Sevinç, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide kalburla güneş toplayan adam Divane'nin kızı Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Beren Saat'e benzerliğiyle çok konuşulan Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. İşte Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç'in birbirinden güzel Instagram pozları…