Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Gönüldağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Dizide Rıfat ile aşk yaşamaya başladıktan sonra daha çok tanınan ve ün kazanan Sevilay Gültekin'in canlandırdığı karaktere tepkiler yağmaya başladı. Rıfat'a karşı artık soğuk bir tavır sergileyen Meryem'in ilerleyen bölümlerde neler yapacağı ise merak konusu. İşte, Gönüldağı'nın Meryem'inin iddialı pozları