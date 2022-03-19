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Haberler Galeri Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’
Giriş Tarihi: 19.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:02

Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

Gönüldağı'nın en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Sevilay Gültekin, hayat verdiği Meryem karakteri ile diziye damga vuruyor. Gözleri sonradan açılan ve Rıfat'a karşı soğuk davranmaya başlayan Meryem'e izleyiciden de tepkiler yağıyor. Öte yandan Sevilay Gültekin, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. İşte, Sevilay Gültekin'in birbirinden iddialı pozları…

Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Gönüldağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Dizide Rıfat ile aşk yaşamaya başladıktan sonra daha çok tanınan ve ün kazanan Sevilay Gültekin'in canlandırdığı karaktere tepkiler yağmaya başladı. Rıfat'a karşı artık soğuk bir tavır sergileyen Meryem'in ilerleyen bölümlerde neler yapacağı ise merak konusu. İşte, Gönüldağı'nın Meryem'inin iddialı pozları

Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

GÖNÜLDAĞI'NIN NANKÖR MERYEMİNDEN İDDİALI PAYLAŞIM!

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönüldağı dizisinde Meryem karakteri son dönemde dizinin izleyenleri tarafından büyük tepki görüyor.

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Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

Senaryo gereği kör olan karakter, gözlerinin açılmasının ardından Rıfat'a karşı soğuk davranmaya başlayınca diziseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı.

Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

Öte yandan sosyal medyada da aktif şekilde paylaşım yapan Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’

Son olarak yaptığı paylaşımına Gönül Dağı dizisinin izleyenlerinden de yorum yağdı. Yorumlar arasında dizinin son bölümlerinde Meryem'in Rıfat'a soğuk davranmasına yönelik tepkiler de yer alıyordu.

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