Giriş Tarihi: 19.03.2022 14:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
15:02
Gönüldağı’nın nankör Meryeminden iddialı paylaşım! ‘’Birisi sana bulunmaz hint kumaşı olmadığını söylesin’’
Gönüldağı'nın en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Sevilay Gültekin, hayat verdiği Meryem karakteri ile diziye damga vuruyor. Gözleri sonradan açılan ve Rıfat'a karşı soğuk davranmaya başlayan Meryem'e izleyiciden de tepkiler yağıyor. Öte yandan Sevilay Gültekin, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. İşte, Sevilay Gültekin'in birbirinden iddialı pozları…