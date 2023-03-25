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Haberler Galeri Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!
Giriş Tarihi: 25.03.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 07:28

Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Hatay'daki depremzede çocuklar için başlattığı kitap kampanyasına destek oldu. Ünlü oyuncu, eşi ve dostlarıyla önceki gün toplanan kitapları Hatay'daki çadır kent bölgelerindeki çocuklara dağıttı.

Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ile Hatay'a gitti. Deprem bölgesini ziyaret eden çift, çocuklara kitap hediye etti. Altuğ, "Elbirliğiyle kitaplarımızı dağıttık.

Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

Teker teker her çocuğumuzla konuşup ihtiyacını, sınıfını öğrendik. Elimizin uzandığı, kitabımız yettiğince çocuklarla buluştuk.

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Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

Bu işler tek başına olmuyor, birlikten güç doğuyor. Başta bağışçılarımız, yayınevlerimiz ve desteğini esirgemeyen canım askerimize teşekkürler" dedi.

Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

Kitapların depolamasından dağıtımına kadar tüm organizasyonla ilgilenen Pınar Altuğ sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

"Yoğun, yorucu bir o kadar güzel günün sonu. Yağmur ve arkadaşları kaldı. Onlar yarın da dağıtıma devam edecekler.
Bugün köylere gittik ve çocuklara dokunarak kitapları teslim etmek ve her birinin yerine ulaştığını görmek bana iyi geldi."

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