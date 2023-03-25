Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ile Hatay'a gitti. Deprem bölgesini ziyaret eden çift, çocuklara kitap hediye etti. Altuğ, 'Elbirliğiyle kitaplarımızı dağıttık. Teker teker her çocuğumuzla konuşup ihtiyacını, sınıfını öğrendik. Elimizin uzandığı, kitabımız yettiğince çocuklarla buluştuk. Bu işler tek başına olmuyor, birlikten güç doğuyor. Başta bağışçılarımız, yayınevlerimiz ve desteğini esirgemeyen canım askerimize teşekkürler' dedi. Kitapların depolamasından dağıtımına kadar tüm organizasyonla ilgilenen Pınar Altuğ sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: 'Yoğun, yorucu bir o kadar güzel günün sonu. Yağmur ve arkadaşları kaldı. Onlar yarın da dağıtıma devam edecekler.