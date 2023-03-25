Gönülleri fethetti! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan Hatay’a gitti!

"Yoğun, yorucu bir o kadar güzel günün sonu. Yağmur ve arkadaşları kaldı. Onlar yarın da dağıtıma devam edecekler.

Bugün köylere gittik ve çocuklara dokunarak kitapları teslim etmek ve her birinin yerine ulaştığını görmek bana iyi geldi."