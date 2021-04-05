Google'dan Sadri Alışık’ın doğum gününe özel Doodle! Sadri Alışık kimdir, nereli, filmleri nelerdir? İşte hayatı!

Sadri Alışık hayatı ile son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak doğum gününe özel olarak Google doodle olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Sadri Alışık kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Turist Ömer lakabıyla bilinen Sadri Alışık'ın doğum günü sebebiyle ana sayfasında farklı görsele yer veren Google Doodle sürprizi yapınca usta oyuncunun hayatına dair merak edilenler artış gösterdi. Sadri Alışık 5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğmuş ve 18 Mart 1995 yılında vefat etmiştir.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Usta oyuncu Sadri Alışık hayatı ile son günlerde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından doodle olan Sadri Alışık hayatı ile ilgili detaylar şöyle;