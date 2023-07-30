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Haberler Galeri 'Görevimiz Tehlike' çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 07:45

'Görevimiz Tehlike' çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimleri iptal edildi. GÜNAYDIN, görüntüleri yayan işgüzar esnafı buldu. Ünlü yıldızlara halı satan Hakan Evin'in evinde otururken dükkanındaki kamera görüntülerini izleyip sosyal medyaya verdiği ortaya çıktı. Hakan Evin'e komşuları ateş püskürdü...

İLKER GEZİCİ
’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti.

’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.

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’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

Gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.

’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

Ünlülerin halıcısı denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

ESNAF ATEŞ PÜSKÜRÜYOR
Ülkemize büyük prestij katacak 'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin'e ateş püskürüyor.

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