’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...

ESNAF ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Ülkemize büyük prestij katacak 'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin'e ateş püskürüyor.