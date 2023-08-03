Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:29
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
07:32
'Görevimiz Tehlike' çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!
Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimleri iptal edildi. GÜNAYDIN, görüntüleri yayan işgüzar esnafı bulmuştu. Ünlü yıldızlara halı satan Hakan Evin'in evinde otururken dükkanındaki kamera görüntülerini izleyip sosyal medyaya verdiği ortaya çıkmıştı. İlk açıklamasında "Görüntüleri ben değil, bir çalışanım yaydı" diyen halıcı şimdi de başka konuşuyor...