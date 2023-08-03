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Haberler Galeri 'Görevimiz Tehlike' çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:32

'Görevimiz Tehlike' çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimleri iptal edildi. GÜNAYDIN, görüntüleri yayan işgüzar esnafı bulmuştu. Ünlü yıldızlara halı satan Hakan Evin'in evinde otururken dükkanındaki kamera görüntülerini izleyip sosyal medyaya verdiği ortaya çıkmıştı. İlk açıklamasında "Görüntüleri ben değil, bir çalışanım yaydı" diyen halıcı şimdi de başka konuşuyor...

Tuba KALÇIK
’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde gizlice Türkiye'ye gelmişti.

’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!

Yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimlerinin iptal olduğu iddia edildi.

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’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!

GÜNAYDIN, görüntüleri yayan kişiyi bulup 'İşgüzar esnaf' başlığıyla manşete taşımıştı. O kişinin ünlü yıldızlara halı satan Hakan Evin olduğu, evinde otururken dükkanındaki kamera görüntülerini izleyip sosyal medyada yaydığı ortaya çıkmıştı.

’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!

ÇARK ETTİ
Bu gelişmenin ardından filmin iptal edildiğine dair haberler yayılınca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili "Biri densizlik yaptı diye o işler hemen iptal olmaz. Ama densizlik yapanlar kendilerini düzeltirse bu işler daha rahat yürür" demişti.

’Görevimiz Tehlike’ çekimlerini iptal ettiren işgüzar halıcı bir de yalancı çıktı!

Bu arada manşetimiz sonrasında halıcı Hakan Evin haberi yapan arkadaşımız İlker Gezici'ye "Görüntüleri sosyal medyadan arkadaşlarına gönderen kişi ben değilim, çalışanım" diyerek açıklamada bulunmuştu.

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