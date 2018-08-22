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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Giriş Tarihi: 22.08.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 13:28
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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Akıllı telefonlardaki flört uygulamaları, dünyanın her yerinde gittikçe daha popüler bir hale geliyor.

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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Eğer bu satırları okuyan sizler de bu çöpçatanlık uygulamalarını kullanıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var.

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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

En meşhur çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'ın nelere yol açabileceğine dair en son örnek ABD'nin New York şehrinde yaşandı.

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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.

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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana gelen onlarca erkek, diğer erkeklerin de performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü.

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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

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Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...
Görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte randevu verdi ve...

Bu durumu sosyal medyada viral kılan ise Aponte ile buluşmaya meydana giden bir erkeğin olayları Twitter'dan paylaşması oldu.

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