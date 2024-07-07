Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal’ı öpücüklere boğdu...

Giriş Tarihi: 07.07.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
08:42
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle düşman çatlattı. İşte gözde çift Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun denizde aşka geldiği o anlar...