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Haberler Galeri Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal'ı öpücüklere boğdu...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 08:42

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal'ı öpücüklere boğdu...

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle düşman çatlattı. İşte gözde çift Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun denizde aşka geldiği o anlar...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal’ı öpücüklere boğdu...

Mutluluklarını kızları Leyla ve Lalin ile taçlandıran sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal’ı öpücüklere boğdu...

Ailecek tatilde olan çiftin son olarak romantik görüntüleri kameralara yansıdı...

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Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal’ı öpücüklere boğdu...

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve günlük hayatından kesitleri paylaşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal en son tatil pozları ile beğeni topladı...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal’ı öpücüklere boğdu...

Mini elbisesi, yanık teni ile dikkat çeken güzel oyuncu bikinili halleri ile de ilgi odağı oldu.

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu denizde aşka geldi! Kenan İmirzalıoğlu güzel eşi Sinem Kobal’ı öpücüklere boğdu...

Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde.

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