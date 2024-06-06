Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
12:45
Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla'nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!
Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi. Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla geçtiğimiz günlerde 2 yaşına basmıştı. Sinem Kobal son olarak minik kızı Leyla'nın köpekleri Çiko ile sevimli hallerini paylaştı. "Beraber eriyelim" diyen Sinem Kobal'ın kızı Leyla'ya beğeni yağdı...