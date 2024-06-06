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Haberler Galeri Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla'nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:45

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla'nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi. Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla geçtiğimiz günlerde 2 yaşına basmıştı. Sinem Kobal son olarak minik kızı Leyla'nın köpekleri Çiko ile sevimli hallerini paylaştı. "Beraber eriyelim" diyen Sinem Kobal'ın kızı Leyla'ya beğeni yağdı...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla’nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi.

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla’nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla’nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!

GÜZEL ANNE SİNEM!

Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla geçtiğimiz günlerde 2 yaşına basmıştı.

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla’nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!

Sinem Kobal son olarak minik kızı Leyla'nın köpekleri Çiko ile sevimli hallerini paylaştı. "Beraber eriyelim" diyen Sinem Kobal'ın kızı Leyla'ya beğeni yağdı...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla’nın köpeği Çiko ile sevimli halleri kalpleri eritti!

Minik Leyla'nın doğum gününden sevimli kareler...

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