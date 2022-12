GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 06:56

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam verildi. 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geceye damga vurdu. Kenan Doğulu, GQ Men of the Year Ödül Töreni kapsamında 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden aldı. Beren Saat'in ödül vermek için, Kenan Doğulu'nun ise ödül almak için çıktıkları sahnede ikili aşka geldi. Öte yandan; GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödül töreninde yıldızlar adeta şıklık yarışına girdi. İşte GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödül töreninde tüm yaşananlar…