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Haberler Galeri GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 06:56

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam verildi. 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geceye damga vurdu. Kenan Doğulu, GQ Men of the Year Ödül Töreni kapsamında 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden aldı. Beren Saat'in ödül vermek için, Kenan Doğulu'nun ise ödül almak için çıktıkları sahnede ikili aşka geldi. Öte yandan; GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödül töreninde yıldızlar adeta şıklık yarışına girdi. İşte GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödül töreninde tüm yaşananlar…

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. 2022'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. İşte GQ Türkiye "Men Of The Year 2022" ödülünü alan isimler:

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

"YILIN İKONU": TÜRKİYE MÜZİK KÜLTÜRÜNÜ ŞEKİLLENDİREN VE YILLARDIR FARKLI KİTLELERİ BESTELERİ İLE BİR ARAYA GETİREN KENAN DOĞULU.

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GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

ROMANTİK ANLAR

Ödülünü eşi Beren Saat'ten alan Kenan Doğulu, sahneye çıkar çıkmaz eşinin elini öptü. Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" dedi.

Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını söyledi. Bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahseden ünlü şarkıcı, kariyerinde 30. yılına girdiğini belirtti ve bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

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GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin romantik anları geceye damga vurdu!

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