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gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

SONAT BAHAR
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Giriş Tarihi: 17.03.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 10:58
Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

İlişki, evlilik yürütmek apayrı bir çaba ve özen istiyor. Bu zorlu yolda zaman zaman kazalar, hatalar da yapılıyor. Günün sonunda hatanın ya da yaşananın ne kadar büyük olduğuna, o olayın ardından yola nasıl devam edileceğine ilişkiyi yaşayanlardan başkası karar veremiyor. Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan ilişkilerinde tam da böyle büyük bir olay yaşadılar. Aile içinde yaşanan tatsızlık kamuoyuna yansıdı.

Günlerce konuşuldu. Üzerinden aylar geçtikten sonra biz Zeynep Tandoğan ve Hazım Körmükçü'yü yine el ele gördük. Yaşadıkları olayı geride bırakmış, ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Yaşananların üstesinden nasıl geldiklerini konuşmak, ilişkiyi iyileştirmeyi nasıl başardıklarını öğrenmek için Hazım Körmükçü'yü aradım. Bugüne kadar bu konuda hiç konuşmamış olan Zeynep Tandoğan'la ve kendisiyle bir araya gelmek istediğimi söyledim. Epey düşündüler ve içlerini dökmeye karar verdiler. Anlattıkları, yaralarını sarma yöntemleri belki de bu sorunu yaşayan birçok çifte ders olacak nitelikte...

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Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

- Herkesin ilişkisi çeşitli dönemlerden geçiyor. Bazı zorluklar yaşanabiliyor. Bunlar büyük de olabiliyor, küçük de... Siz büyük bir zorluk atlattınız. Yaşadığınız olayın ardından nasıl iyileştirdiniz bu ilişkiyi?

- Zeynep Tandoğan:

Çok üzücüydü. Kimsenin yaşamasını istemeyeceğimiz bir şeydi. Hazım için de, benim için de çok üzücüydü. Bizimle, ilişkimizle hiç bağdaşmayan bir olaydı. Çok farklı sebepler arayabiliriz bunun altında. Çok farklı sebeplerin sebep olduğu bir olaydı. Hayata hep şöyle bakıyorum; her şerrin altında bir hayır vardır. Bazen olan kötü şeyler sizi daha iyi şeylere yönlendiriyor. Biz böyle bir şey yaşamamış olsaydık, bununla ilgili bir problemimiz olduğunu bilmeyecektik. Bu üstü kapatılıp geçilen bir şey olacaktı. Bu olay oldu ve gerekli dersler alındı. Büyük acılar çekildi.

Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

- Hazım Körmükçü:
Büyük bedeller ödendi, vicdanen hâlâ ödeniyor.

- Z.T: Değerler daha çok anlaşıldı, herkes kendi içine döndü. Herkes kendini durup bir eleştirdi. Bunu sadece Hazım için söylemiyorum, kendim için de söylüyorum. Ne oldu da böyle oldu? Ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım? Bu sorular soruldu. Hatanın yaşı yok Sonat! Hatanın kimliği, çeşidi yok. Acının türü ve kıyası da yok. Bir hata yapıldığında herkes kötü demek değildir. Bugün çocuklarımız da hata yapıyor, silmiyoruz kalbimizden. Allah telafisi olmayacak hatalarla karşılaştırmasın insanları. Hayatımda çok büyük kayıplar yaşadım. Ailemin büyük kısmını kaybettim. Babamı ve anneannemi kucağımda kaybettim. Bazıları için bunlar acı travmalardır ama benim için şükür sebebi. Demek ki benim bir görevim vardı yaşadığım hayat ekseninde. Bir çıkış kapısıydım onlar için. Buradan bile olumlu bir şey çıkarabiliyorum kendime. Bu olaya da öyle bakıyorum. Bu bize çok büyük dersler öğretti. İlişkimiz o günden sonra daha iyi bir düzleme geçti. Eskiden daha uzun küs kalıyorsak bir tartışmada, artık küslük daha kısa sürüyor. Eskiden Hazım özür dilemeyi bilmiyorsa, artık biliyor. Eskiden fevriysem, şimdi daha az fevriyim. Bir sürü şey... Sadece hayatlarımıza değil, kendi kimliklerimize de birçok şey kattı. Şimdi ilişkimiz eskisinden daha temiz, daha güzel, daha açık... İlişkimizin içindeki dikenleri ayıkladık, çer çöpü ayıkladık. Şimdi güllerle daha iyiyiz.

Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

BİRBİRİMİZE DÜŞMAN OLMADIK

- İlişki içindeyken ona özen göstermeyi ihmal edebiliyoruz, bazı şeyleri örtbas edebiliyoruz.

- Z.T: Ülkemizde biraz daha fazla biçimde üstü kapatılıyor bazı şeylerin. Bizim yaşadığımız kötü bir olaydı ama iyi bir örnek teşkil etmek istiyoruz bundan sonra. Böyle bir olay yaşandı ve maalesef ülke çapında duyuldu. Ama çoğu erkek yaptığı hatayı kabul etmiyor. Bizim durumumuzda böyle değil,Hazım yaptığı hatayı kabul etti. Çoğu kadın da yaşadığı şeyden utanıyor. Bu utanılacak bir şey değil,benim hatam değil. Dolayısıyla iki tarafın da kendini gizlemesine gerek yok. Bu yaşandı, üstü örtülmedi. Birbirimize düşman olmadık. Biz yaraları daha çok kanırtıp, kanatmak yerine mevcut ilişkimizi kurtarmak ve iyi bir hale getirmek, yaralarımızı sarmak yoluna gittik.

Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

- Yeni bir ilişki zor değil mi?

- Z.T: Benim bir çocuğum var. Yapı olarak da sürekli birilerine âşık olan bir insan değilim. Hazım da aynı şekilde, aileyi seven bir adam. Bundan sonra benim hayatıma girecek olan kişinin hangi hatalarıyapacağını bilmiyorum. Yaşım 36. Bir erkek evlat annesiyim. Benim için güven duymak, sevgi, sadakat çok önemli. Hazım'la hiçbir zaman sadakat sorunu yaşamadık. Senin, benim ayrımı yaşamadık. Hem maddi, hem manevi. Ortak sevinç, ortak hüzün, ortak para, ortak hayal, ortak gelecek. Hep bu şekilde gittik. Biz yuvamızı kurtarmayı tercih ettik. Yeni bir ilişkiye sıfırdan başlayıp, hiç tanımadığımız insanlarla bir hayata geçmek yerine mevcut sevgimizi daha da iyileştirmek adına çabaladık.

Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

- Yaşadığınız olayı kamuoyuna duyurduğun için pişmanlık duyuyor musun?

- Z.T: Olması gerekiyormuş. Bu herkesin alabileceği bir karar değil. Güçlü bir karar. Herkese uzaktan eleştirilecek bir tarafı varmış gibi geliyor ama insanlar benim yerime koysun kendini. Kaç kişi yapabilirdi? Bazen daha güzel günler görebilmek için acıyı kendine çektirmen gerekiyor. Biz daha iyi bir şeylere, daha kötü bir yoldan geçerek geldik. Allah'ın izniyle bundan sonra herkes bizden güzel haberler alacak.

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