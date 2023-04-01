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Giriş Tarihi: 01.04.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 13:39

Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, onuncu bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ateş Kuşları'nın onuncu bölümünün finalinde Gülayşe'nin televizyonda Nizam'ı görmesi geceye damgasını vurdu.

Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

Ateş Kuşları'nın onuncu bölümünde neler oldu?

Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi. Çatal; Barbaros'a, Vefa'nın cinayetini Zümrüt'e yıktığını, Lara Eyüboğlu'nu bulup öz babasından sakladığını ve Lara'yı tavladığını söyledi.

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Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

Barbaros ise bu duruma çok öfkelenerek Çatal'a Gülayşe'yi nereden tanıdığını sordu. 23 sene önce Gülayşe'nin kendisine satıldığını söyleyen Çatal'a Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da yanıt alamadı.

Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu.

Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler. O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı.

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