Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?

Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler. O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı.