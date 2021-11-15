Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen'i tanıyamadılar!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 14:49

Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen'i tanıyamadılar!

Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Gülben Ergen son olarak yeni imajı ile sosyal medyayı salladı. İmaj tazeleyen ve saçlarını uzatan Gülben Ergen'in son hali herkes tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Gülben Ergen'in yeni imajına övgüler yağdı. İşte baştan aşağı başka biri gibi görünen Gülben Ergen'in değişimi...

Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen’i tanıyamadılar!

Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan Gülben Ergen, imaj değişikliği ile hayranlarından tam not aldı. 49 yaşındaki şarkıcı, saçlarındaki değişimle adeta büyüledi.

Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen’i tanıyamadılar!

Şarkıcı Gülben Ergen, konserlerine son hızıyla devam ediyor. Son olarak Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan ünlü isim, yeni tarzıyla dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen’i tanıyamadılar!

Sosyal medyada Gülben Ergen'in yeni imajına övgüler yağdı. İşte baştan aşağı başka biri gibi görünen Gülben Ergen'in değişimi...

Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen’i tanıyamadılar!

SAÇLARIYLA BÜYÜLEDİ

Sahneye değişen saç şekliyle çıkan Gülben Ergen'in yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen’i tanıyamadılar!

Yeni tarzının yanında kıyafetiyle de göz doldurmayı başaran 49 yaşındaki şarkıcı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını dev orkestrası eşliğinde söyledi.

SON DAKİKA