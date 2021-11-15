Gülben Ergen yeni imajı ile hayran bıraktı! İmaj tazeleyen Gülben Ergen’i tanıyamadılar!

Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan Gülben Ergen, imaj değişikliği ile hayranlarından tam not aldı. 49 yaşındaki şarkıcı, saçlarındaki değişimle adeta büyüledi. Şarkıcı Gülben Ergen, konserlerine son hızıyla devam ediyor. Son olarak Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan ünlü isim, yeni tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medyada Gülben Ergen'in yeni imajına övgüler yağdı. İşte baştan aşağı başka biri gibi görünen Gülben Ergen'in değişimi... SAÇLARIYLA BÜYÜLEDİ Sahneye değişen saç şekliyle çıkan Gülben Ergen'in yeni imajı hayranlarından tam not aldı. Yeni tarzının yanında kıyafetiyle de göz doldurmayı başaran 49 yaşındaki şarkıcı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını dev orkestrası eşliğinde söyledi.