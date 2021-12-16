Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Susurluk'ta kayganlaşan yolda tır ile çarpışan araçta, ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, yaralandı, Lafçı ise hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı hastaneden dün taburcu olurken, Lafçı dün son yolculuğuna uğurlandı. Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise tepki topladı. Sosyal medya takipçileri Cemre Kemer'in Gülçin Ergül'ün yaşadıklarına kayıtsız kaldığını ileri sürerek yorum yağmuruna tuttu. Bugün ünlü şarkıcı konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İşte ayrıntılar!