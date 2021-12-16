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Haberler Galeri Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 18:22

Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Susurluk'ta kayganlaşan yolda tır ile çarpışan araçta, ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, yaralandı, Lafçı ise hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı hastaneden dün taburcu olurken, Lafçı dün son yolculuğuna uğurlandı. Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise tepki topladı. Sosyal medya takipçileri Cemre Kemer'in Gülçin Ergül'ün yaşadıklarına kayıtsız kaldığını ileri sürerek yorum yağmuruna tuttu. Bugün ünlü şarkıcı konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İşte ayrıntılar!

Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkisinde Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tıra çarptı.

Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

Yaşanan kazada araçta bulunan Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, kazada yaralanırken, Lafçı, hayatını kaybetti.

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Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

Ünlü şarkıcı Ergül, dün hastaneden taburcu oldu ve Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor.

Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

Yaşanan bu acı kaza sonrası gözler Hepsi grubu üyelerine, Ergül'ün arkadaşlarına çevrildi. Ancak ekip üyelerinden konuyla ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı.

Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladı! Cemre Kemer’den tepkilere cevap!

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer'in cenazeden sonra yaptığı paylaşımlar ise sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

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