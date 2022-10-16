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Haberler Galeri Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus'uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 16.10.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 10:36

Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus'uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nejat Gürçen Korkusuz Korkak'ta Mülayim Sert'in patronu, Gazeteci filminde fabrikatör Talip ve Gülen Gözler filminde inşaatı çöken Müteahhit Yunus rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından olan Gürçen çoğunlukla korkak, komik, zengin, bencil, zalim, patron, mafya sıfatları ile tanınmıştı. Hemen hemen her filminde papyonu, purosu ve pantolon askısıyla dikkat çeken usta oyuncunun kızı da meğer birçok filmde rol alan çocuk yıldızmış. İşte Nejat Gürçen'in kızı...

Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus’uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Nejat Gürçen, 1970'li ve 1980'li yıllardaki jön rollerinin yanında, gerek Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin patron, gazinocu, Bizanslı rollerini canlandıran yardımcı oyunculardan biri olmuştur.

Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus’uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Gülen Gözler filminde inşaatı çöken Müteahhit Yunus, Gazeteci filminde fabrikatör Talip, Kara Murat Devler Savaşıyor filminde Bizanslı Moralı, Süpermenler filminde Macaroni, Gerzek Şaban filminde mahallelinin borçlu olduğu Hamdi, Umudumuz Şaban filminde Müteahhit Sadullah, Korkusuz Korkak filminde Mülayim Sert'in patronu gibi birçok rolleri oynamıştır.

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Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus’uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Hep patron rolüyle karşımıza çıkan Yeşilçam emekçisi Nejat Gürçen 1996 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde hayata gözlerini yummuştu.

Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus’uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Sayısız filme imzasını atan usta oyuncunun kızı da meğer herkesin tanıdığı bir çocuk yıldızmış.

Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus’uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Funda Gürçen de, babası Nejat Gürçen gibi bir çok filmde rol aldı.

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