Gülşah Alkoçlar’dan kızı Aslışah Alkoçlar’a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra hamile olduğu iddialarını yalanlayan, ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kalan Aslışah Alkoçlar, şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Doğum için geri sayıma başlayan Alkoçlar'a ise hediye yağıyor. Geçtiğimiz ay eşi Kaan Demirağ'ın 15 milyon TL'lik kütük ev almasının ardından sosyetik güzele bir jest de annesi Gülşah Alkoçlar'dan geldi. Gülşah Alkoçlar, torun hediyesi için kesenin ağzını açtı!