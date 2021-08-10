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Haberler Galeri Gülşah Alkoçlar'dan kızı Aslışah Alkoçlar'a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 10.08.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 09:49

Gülşah Alkoçlar'dan kızı Aslışah Alkoçlar'a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra hamile olduğu iddialarını yalanlayan, ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kalan Aslışah Alkoçlar, şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Doğum için geri sayıma başlayan Alkoçlar'a ise hediye yağıyor. Geçtiğimiz ay eşi Kaan Demirağ'ın 15 milyon TL'lik kütük ev almasının ardından sosyetik güzele bir jest de annesi Gülşah Alkoçlar'dan geldi. Gülşah Alkoçlar, torun hediyesi için kesenin ağzını açtı!

Gülşah Alkoçlar’dan kızı Aslışah Alkoçlar’a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

Şubat ayında sürpriz bir şekilde Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Gülşah Alkoçlar’dan kızı Aslışah Alkoçlar’a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

Aslışah Alkoçlar, evlenirken hamile olduğu iddiasını önce inkar etti. Ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kalmıştı.

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Gülşah Alkoçlar’dan kızı Aslışah Alkoçlar’a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

Şimdilerde yaklaşık 7 aylık hamile olan sosyetik güzele annesinden torun hediyesi geldi.

Gülşah Alkoçlar’dan kızı Aslışah Alkoçlar’a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

Gülşah Alkoçlar, küçük kızları Aslışah'a doğum hediyesini erkenden vererek sürpriz yaptı.

Gülşah Alkoçlar’dan kızı Aslışah Alkoçlar’a dudak uçuklatan hediye! Gülşah Alkoçlar doğumuna günler kalan kızı için kesenin ağzını açtı!

ANAHTARI KAPTI HAVALARA UÇTU

Gülşah Hanım, kızına son model bir Mini Cooper satın aldı. JCW Convertible serisinden 44.900 dolarlık yaklaşık (380 bin lira) değerinde bir araba alan Gülşah Alkoçlar, anahtarları kızına verdi.

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