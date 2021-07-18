Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...
Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 11:58

Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisi olan iş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandırmıştı. Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı. Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı. İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi odağı olan Gülşan Saraçoğlu'nun kilolu hali...

Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz ile yeniden ayrılan Saraçoğlu, ayrılık acısını çabuk unuttu.

Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisi olan iş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Ayrılık acısını çabuk unutan Saraçoğlu, güzel havanın tadını Bodrum'da çıkarıyor. Bikinisiyle poz veren Saraçoğlu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü.

Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı salladı! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü.

SON DAKİKA