Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'da tatilde. Pandemi nedeniyle teknesinde tatil yapmayı tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Bodrum koylarında denizin tadını çıkarıyor. Usta sanatçı paylaştığı fotoğraflarla da genç kızlara taş çıkartıyor. Bubikoğlu'nun yaşı ise merak konusu oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin yaşları…