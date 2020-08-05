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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı"

’u geçti! "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı"

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı aktif kullanıyor. aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 'da tatilde. Pandemi nedeniyle teknesinde tatil yapmayı tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Bodrum koylarında denizin tadını çıkarıyor. Usta sanatçı paylaştığı fotoğraflarla da genç kızlara taş çıkartıyor. Bubikoğlu'nun yaşı ise merak konusu oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 05.08.2020 06:50 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 07:11
Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı aktif kullanıyor. aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 'da tatilde. Pandemi nedeniyle teknesinde tatil yapmayı tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Bodrum koylarında denizin tadını çıkarıyor. Usta sanatçı paylaştığı fotoğraflarla da genç kızlara taş çıkartıyor. Bubikoğlu'nun yaşı ise merak konusu oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

EBRU GÜNDEŞ

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Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

EBRU GÜNDEŞ

12 EKİM 1974

Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

BURCU ÖZBERK

Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

BURCU ÖZBERK

12 ARALIK 1989

Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

HANDE ERÇEL

Gülşen Bubikoğlu Bodrum’u yaktı geçti! Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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