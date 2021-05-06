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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 06.05.2021 06:08 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 06:21

son paylaşımıyla ! 'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi yıkıldı

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı aktif kullanıyor. aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ilgi odağı olan son paylaşımı…

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı

denildiğinde akla ilk gelen kadın oyunculardan biri olan 'nun (66) hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı, kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı

Türk sinemasına damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.

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Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı

Aynı zamanda iyi bir kullanıcısı da olan , hayranlarıyla bu sayede iletişimini koparmıyor.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı

'ın sevilen ismi , sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın en güzeli ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı

Bubikoğlu ''ın en güzeli kim?' anketlerinde zirvedeki yerini hep kuruyor.

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