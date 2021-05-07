Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla mest etti! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu ‘Biraz nostalji' dedi sosyal medya yıkıldı

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ilgi odağı olan son paylaşımı…