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  • Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

sosyal medyadan paylaştı! O artık 'da bakın ne yapıyor!

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu, hayranlarına çok uzaklardan aracılığıyla selam gönderiyor. Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir kullanıcısı da olan , hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir 'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu 'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti. Bir fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da, yoruldum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda. Sağlıklı olalım yeter" mesajını yazdı. Oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 08.12.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 13:40
Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu 'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti. Fatih Lisesi'nden 1971 yılında mezun olan Gülşen Bubikoğlu, o zamanların manken yetiştiren en önemli kurumu olan L.C.C Kültür Merkezi'nden mezun oldu. İki yıl sonra da Ses dergisinin açtığı bir yarışmaya katıldı ve sinema serüveni böylece başladı. İlk oyunculuk deneyimini Türker İnanoğlu'nun 1973 tarihli Yaban filminde yaşadı. Bu iş ortaklığı kısa sürede aşka dönüştü ve Bubikoğlu ile İnanoğlu, filmin çekimlerinden bir yıl sonra dünyaevine girdi. Ondan sonra da çiftin sanatsal yolculuğu birlikte devam etti. Bubikoğlu, dramadan güldürüye çok sayıda filmde kamera karşısına geçti. Rol aldığı filmlerle uluslararası festivallere katıldı. Bubikoğlu'nun TV deneyimi de oldu. Zirvedekiler, Affet Bizi Hocam gibi dizilerde kamera karşısına geçti. Bir kız çocuk ve bir de torun sahibi olan Gülşen Bubikoğlu'nun mutlu evliliği sürüyor. Artık eskisi kadar kamera karşısına geçmeyen Bubikoğlu, Türk sinemasının birçok unutulmaz filminde rol aldı.

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

YONCA EVCİMİK

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Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

FATMA GİRİK

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

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