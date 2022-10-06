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Haberler Galeri Gülşen Levent Polis Merkezi'nde imza verdi! Böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 06.10.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 09:51

Gülşen Levent Polis Merkezi'nde imza verdi! Böyle görüntülendi

Konserinde söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ardından serbest kalan şarkıcı Gülşen Levent Polis Merkezi'n imza verdi.

İHA
Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi! Böyle görüntülendi

Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen bu sabah Levent polis merkezine gelerek imza attı.

Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi! Böyle görüntülendi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi! Böyle görüntülendi

Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video

Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi! Böyle görüntülendi

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi'nde parmak izini okutarak imza attı. Gülşen parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.

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