Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:59

"Gülüşü hiç değişmemiş" Bilin bakalım bu tatlı kız kim? Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncuya ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Geçtiğimiz günlerde gelin olan güzel oyuncunun çocukluk pozu ile benzerliğine beğeni yağdı. Bilin bakalım bu tatlı kız kim? Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlü isimlerin çocukluk halleri...