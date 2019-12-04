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  • Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Gün geçmiyor ki tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada yağdı!

Son dönemin çıkış yapan isimlerinden olan ünlü oyuncu gün geçmiyor ki bir habere konu olsun. Yaptığı tuhaf açıklamalar ve verdiği röportajlardaki ilginç çıkışları Can Yaman'ı magazin gündeminin baş karakterlerinden yaptı. Can Yaman, özellikle sanat camiasının tepkisi ile karşılaştığı 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözlerinin yankıları sürerken bir skandal hareket daha sergiledi. Can Yaman, geçen günlerde davetli olarak gittiği 'daki bir televizyon programında çok konuşulan sözlere imza attı. Hayranlarından birinin, 'Bize bu dünyada olduğunu kanıtlar mısın?' sözlerine 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' diyerek yanıt veren Can Yaman'a sosyal medyadan yağdı. tepkiler üzerine.'özrü kabahatinden büyük' dedirtecek bir açıklamada bulundu. İşte Can Yaman'ın o sözlerine karşılık sosyal medyadan gelen tepkiler ve menajerinin savunması...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:51
Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Son dönemin çıkış yapan isimlerinden olan ünlü oyuncu gün geçmiyor ki bir habere konu olsun. Yaptığı tuhaf açıklamalar ve verdiği röportajlardaki ilginç çıkışları Can Yaman'ı magazin gündeminin baş karakterlerinden yaptı. Can Yaman, özellikle sanat camiasının tepkisi ile karşılaştığı 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözlerinin yankıları sürerken bir skandal hareket daha sergiledi. Can Yaman, geçen günlerde davetli olarak gittiği 'daki bir televizyon programında çok konuşulan sözlere imza attı. Hayranlarından birinin, 'Bize bu dünyada olduğunu kanıtlar mısın?' sözlerine 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' diyerek yanıt veren Can Yaman'a sosyal medyadan yağdı. tepkiler üzerine.'özrü kabahatinden büyük' dedirtecek bir açıklamada bulundu.

Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman geçen günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu..

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Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Bir kadın hayranı 'a İspanyolca "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin" diye sordu..

Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim" yanıtını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi" diye sordu.

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Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Gülerek karşılık veren Yaman ise "Hayır" dedi..

Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

'ın menajeri tepkiler üzerine "Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz..

Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

o röportajda 2.5 saat konuşuyor ve Hollywood'dan sonra Türk dizi ve filmlerinin dünyadaki başarısını çekimlerin zorluklarını ve emekleri anlatıyor. Diğer iki dizisi de 'ya satıldı ve o hafta İspanya'da sosyal medyada bir numaraydı. Ama bunlar neden hiç konuşulmuyor" açıklamasını yaptı..

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