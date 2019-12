Gün geçmiyor ki Can Yaman tuhaf açıklamalarıyla haber olmasın... Can Yaman'ın 'Arkaya gel kanıtlayayım...' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Son dönemin çıkış yapan isimlerinden olan ünlü oyuncu Can Yaman gün geçmiyor ki bir habere konu olsun. Yaptığı tuhaf açıklamalar ve verdiği röportajlardaki ilginç çıkışları Can Yaman'ı magazin gündeminin baş karakterlerinden yaptı. Can Yaman, özellikle sanat camiasının tepkisi ile karşılaştığı 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözlerinin yankıları sürerken bir skandal hareket daha sergiledi. Can Yaman, geçen günlerde davetli olarak gittiği İspanya'daki bir televizyon programında çok konuşulan sözlere imza attı. Hayranlarından birinin, 'Bize bu dünyada olduğunu kanıtlar mısın?' sözlerine 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' diyerek yanıt veren Can Yaman'a sosyal medyadan tepki yağdı. Can Yaman'ın menajeri tepkiler üzerine.'özrü kabahatinden büyük' dedirtecek bir açıklamada bulundu.