Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:47
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
10:08
"Günaydın Beton Derici" Kaybettiğin İrem'e dön de bir bak pozları ortalığı yıktı! İrem Derici göğüs dekolteli sarı elbisesiyle dudak uçuklattı!
Ünlü popçu İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile bir süredir aşk yaşıyordu. Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermiş ardından tekrar ikinci bir kez şans vermişti. Bu kısa süreli ayrılık sonrası barışan ünlü çift soluğu Amsterdam'da almış ve romantik pozlarını paylaşmıştı. İrem Derici ve Cem Belevi cephesinden üzen haber geldi. Derici, Cem Belevi'den ihanet nedeniyle ikinci kez ayrıldı.Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin kulislerinde yer aldı. Cem Belevi bu iddiaları redderken İrem Derici 'ses kayıtları' var diye cevap verdi.Geçtiğimiz günlerde konser veren İrem Derici, hem sahnede gözyaşlarına hakim olamadı, hem de hayranları aracılığıyla Cem Belevi'ye gönderme yaptı. Zor günler geçiren Derici, Gaziantep'te de bir konser verdi.Sevenleriyle buluşan Derici, göğüs dekolteli sarı elbisesiyle göz doldurdu. Güzel popçunun bu pozları ise sosyal medyada Kaybettiğin irem'e dön de bir bak şeklinde yorumlandı. İşte Derici'nin parmak ısırtan paylaşımları...