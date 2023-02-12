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Haberler Galeri Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:58

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

Türkiye deprem yaralarını sarmak, depremzedelere yardım etmek için tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Anıl Altan oldu. Oyuncu Anıl Altan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı. Altan ve arkadaşları önceden belediye ve mahalledeki kişilerle özellikle daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Anıl Altan depremin ilk günü Hatay'a koşan ünlü isimler arasındaydı. 2 arazi aracıyla, 5 arkadaş seferber olan ünlü oyuncu köy köy dolaşıp yardım dağıttı. Sabahtan başlayıp gece 00.03'e kadar dağıtımlara devam eden Altan ve arkadaşları önceden belediye ve mahalledeki kişilerle özellikle daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

Bu sabah da zor koşullu ve gidilemeyen köylerdeki ailelere yardımları ileten ünlü oyuncu Anıl Altan "Off road aracı olduğu için merkezden uzak yerlere gidip dağıtım yapıyorduk.

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Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

Bu sabah da orada evi yıkılmış yaşlı bir amca ve teyzeyi Ankara'ya geçici misafir olacakları bir eve getirdim, oradan İstanbul'a geldim.

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

Buradan da 10 kişilik Off road grubunu gönderdik. Buradaki kurumlarla orada iletişimde olduğum belediye ve kurumlarla iletişime geçiriyorum, karşılıklı eksiklikleri ve orada gördüğüm şahit olduğum sıkıntıları aktarıp tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

Anıl Altan "Durum buradan ve televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası… Ben Hatay'daydım taş üstünde taş kalmamış, insanlar kaldırımlarda, kucağınla bebekle, kendi evinin enkazındakileri yakıp ısınıyor…

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