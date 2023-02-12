Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:58

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan köylerdeki ailelerin imdadına yetişti!

Türkiye deprem yaralarını sarmak, depremzedelere yardım etmek için tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Anıl Altan oldu. Oyuncu Anıl Altan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı. Altan ve arkadaşları önceden belediye ve mahalledeki kişilerle özellikle daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.