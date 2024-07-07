Gurbetçi Şaban’ın güzeli Müge Akyamaç yıllara meydan okuyor... İşte 61 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

Giriş Tarihi: 07.07.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
07:02
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında. Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz en sevilenlerden. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı! Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi... İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Müge Akyamaç'ın son hali...