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Haberler Galeri Güzel anne Ceyda Ateş’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:31

Güzel anne ’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’

Çiçeği burnunda anne , kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Kalbinden merhamet hiç eksik olmasın kızım. Yaşadığım en güzel duygusun. Anayım ben ana' notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…

Güzel anne Ceyda Ateş’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’

Beş ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu kızı Talia ile bir yaptı. Ceyda Ateş 'Kalbinden merhamet hiç eksik olmasın kızım. Yaşadığım en güzel duygusun. Anayım ben ana' notunu düştü.

Güzel anne Ceyda Ateş’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’

2018 yılında 'de evlenen , çifti, beş ay önce bebekleri Talia'yı kucaklarına aldı.

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Güzel anne Ceyda Ateş’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’

31 yaşındaki , kızı Taila ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Güzel anne Ceyda Ateş’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’

, geçtiğimiz günlerde Talia ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları hesabından paylaşmıştı.

Güzel anne Ceyda Ateş’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı Talia’

Ateş, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düşmüştü.

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