HaberlerGaleriGüzel anne Meryem Uzerli kızları Lara ve Lily ile poz verdi! Meryem Uzerli'nin 3 aylık kızı Lily Koi'nin sevimli halleri dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:19Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 16:16
Güzel anne Meryem Uzerli kızları Lara ve Lily ile poz verdi! Meryem Uzerli'nin 3 aylık kızı Lily Koi'nin sevimli halleri dikkat çekti!
İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli mayolu pozları ile çok konuşulmuştu. Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti. Güzel anne Meryem Uzerli'den kızları Lara ve Lily Koi ile yeni kareler geldi. Evde keyifli anlar geçiren Meryem Uzerli ve kızlarının mutluluk pozlarına beğeni yağdı. Meryem Uzerli'nin 3 aylık olan kızı Lily Koi'nin sevimli halleri ilgi odağı oldu.