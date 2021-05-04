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Haberler Galeri Güzel anne Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:44

Güzel anne ile kızı yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile !

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi.Sinem Kobal'ın pazar pozuna minik Lalin damga vurdu. Kızı Lalin ile yapan Sinem Kobal bu anı takipçileriyle paylaştı. İşte ile bahçe keyfinden kare...

Güzel anne Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Güzel anne Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu!

Kızı 'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Güzel anne Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu!

Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan 'dan yeni paylaşım geldi.

Güzel anne Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu!

'ın pazar pozuna minik damga vurdu.

Güzel anne Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar... Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu!

Kızı ile yapan bu anı takipçileriyle paylaştı.

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