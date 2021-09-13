Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:13Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:13
Güzel anne Sinem Kobal kızı Lalin ile değişti... Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok!
Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin mutluluğu geçen yıl dünyaya gelen kızları Lalin ile daha da perçinlendi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal'ın bu süreçte tüm hayatı değişti. Hamilelik döneminde ortada görünmeyen oyuncu, doğum sonrası bu düzenini devam ettirdi. Kendisiyle bütünleşen sarı saçlarına emzirme döneminde veda eden Sinem Kobal, kızının her anına tanık olabilmek için gelen tekliflere mesafeli yaklaşıyor