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Haberler Galeri Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 08:24

Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

İki kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı. Eskisinde de fit olan ve güzelliğini sergilediği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan Sinem Kobal şimdilerde ailecek tatilde. Güzel anne Sinem Kobal son olarak kızı Lalin ile Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Anne-kız gezintiye çıkan Sinem Kobal ile minik Lalin ilgi odağı oldu. Kedi sevgisiyle dikkat çeken Lalin "Maşallah" dedirtti. İşte Sinem Kobal'ın kızı Lalin ile keyifli halleri...

ERCAN AKGÜN
Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmasın.

Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

Son olarak bahçe pozlarını ardı ardına paylaşan Sinem Kobal düzgün fiziği ile övgüleri topladı.

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Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

Özellikle gün batımı pozu hayran bıraktı.

Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı.

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