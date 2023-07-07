Giriş Tarihi: 07.07.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 08:24

Güzel anne Sinem Kobal ve kızı Lalin Alaçatı sokaklarında! Minik Lalin sevimliliği ve kedi sevgisiyle ilgi odağı oldu!

İki kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı. Eskisinde de fit olan ve güzelliğini sergilediği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan Sinem Kobal şimdilerde ailecek tatilde. Güzel anne Sinem Kobal son olarak kızı Lalin ile Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Anne-kız gezintiye çıkan Sinem Kobal ile minik Lalin ilgi odağı oldu. Kedi sevgisiyle dikkat çeken Lalin "Maşallah" dedirtti. İşte Sinem Kobal'ın kızı Lalin ile keyifli halleri...