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Haberler Galeri Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 11:46

Güzel anne 'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!

ile , mutlu evliliklerini kızları ile taçlandırdı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı ile fit halini sergilemişti. Son olarak spor şıklığı ile sosyal medyada boy gösteren Sinem Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sinem Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın bahçe pozu...

Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!

ile , mutlu evliliklerini kızları ile taçlandırdı.

Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!

Kızı 'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde yaptığı ile fit halini sergilemişti.

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Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!

'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken oyuncuya övgüler yağdırdı.

Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!

Son olarak spor şıklığı ile sosyal medyada boy gösteren , takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!

İşte 'ın Instagram halleri...

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