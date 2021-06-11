Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 11:46
Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu... Sinem Kobal tarzını konuşturdu!
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini kızları Lalin ile taçlandırdı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı minili pozu ile fit halini sergilemişti. Son olarak spor şıklığı ile sosyal medyada boy gösteren Sinem Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sinem Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın bahçe pozu...