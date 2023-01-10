Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:07

Güzel anne Sinem Kobal'dan transparan bluzu ile yaktı geçti! "Yaş aldıkça güzelleşiyor"

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni yıla girerken evinden paylaşımlar gelmişti. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal şimdi de transparan bluzu ile verdiği pozlar sosyal medyayı yaktı geçti.