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Haberler Galeri Güzel anne Sinem Kobal'dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:01

Güzel anne Sinem Kobal'dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni yıla girerken evinden paylaşımlar gelmişti. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal şimdi de transparan bluzu ile verdiği pozlar sosyal medyayı yaktı geçti.

Güzel anne Sinem Kobal’dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Güzel anne Sinem Kobal’dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Geçtiğimiz yıl ilk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını vermişti.

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Güzel anne Sinem Kobal’dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!

İkinci çocukları Leyla ile bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Güzel anne Sinem Kobal’dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Güzel anne Sinem Kobal’dan transparan bluzu ile yeni poz! Sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzel oyuncudan yeni poz geld. Transparan bluzu ile dikkat çeken Sinem Kobal sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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