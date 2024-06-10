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Haberler Galeri Güzel anne Yasemin Şefkatli'den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! "Instagram ve gerçeklik"
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 12:12

Güzel anne Yasemin Şefkatli'den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! "Instagram ve gerçeklik"

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Geçirdiği operasyonlar sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Yasemin Şefkatli'nin "Instagram ve gerçeklik" notu ile paylaştığı karelere kayınvalidesi Derya Tuna da kayıtsız kalamadı...

Güzel anne Yasemin Şefkatli’den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! Instagram ve gerçeklik

2021 yılında evlenen ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerini kucaklarına alan genç çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, doğum sonrası minik oğulları İbrahim Ayel'in kalbindeki sorunla mutluluğun yanı sıra endişe yaşamıştı.

Güzel anne Yasemin Şefkatli’den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! Instagram ve gerçeklik

Minik Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle iki kez operasyon geçirdi.

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Güzel anne Yasemin Şefkatli’den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! Instagram ve gerçeklik

Geçirdiği operasyonlar sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Güzel anne Yasemin Şefkatli’den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! Instagram ve gerçeklik

Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Güzel anne Yasemin Şefkatli’den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! Instagram ve gerçeklik
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