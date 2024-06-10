Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
12:12
Güzel anne Yasemin Şefkatli'den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! "Instagram ve gerçeklik"
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Geçirdiği operasyonlar sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Yasemin Şefkatli'nin "Instagram ve gerçeklik" notu ile paylaştığı karelere kayınvalidesi Derya Tuna da kayıtsız kalamadı...