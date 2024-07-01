Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:07
"Güzel annenin güzel kızı" Sunucusu Nursel Ergin'in kızı Bengü ile karelerine yorum yağdı! "Kelimelerim yetmiyor"
Katıldığı 'Var Mısın Yok Musun?' yarışma programı ile adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı da filmleri aratmayan türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Nursel Ergin özel hayatıyla dikkat çekerken kızı Bengü de sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Güzel sunucu Nursel Ergin'in 25 yandaki kızı Bengü güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtiyor. Nursel Ergin'in kızı Bengü ile karelerine beğeni yağıyor. İşte Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızı Bengü...