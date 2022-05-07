Giriş Tarihi: 07.05.2022 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
15:21
Güzel oyuncu Alina Boz'un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz'deki daire için kesenin ağzını açtı!
Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladığı öne sürülmüştü. İddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı, tam tersine çiftin ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını öğrenildi. Son olarak da Alina Boz ile Mithat Can Özer, bayramı Portekiz'de geçirdi. Aşk tatili sonrası 40 yaşındaki Özer'in, kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar...