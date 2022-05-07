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Haberler Galeri Güzel oyuncu Alina Boz'un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz'deki daire için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 15:21

Güzel oyuncu Alina Boz'un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz'deki daire için kesenin ağzını açtı!

Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladığı öne sürülmüştü. İddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı, tam tersine çiftin ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını öğrenildi. Son olarak da Alina Boz ile Mithat Can Özer, bayramı Portekiz'de geçirdi. Aşk tatili sonrası 40 yaşındaki Özer'in, kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Alina Boz’un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz’deki daire için kesenin ağzını açtı!

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti.

Güzel oyuncu Alina Boz’un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz’deki daire için kesenin ağzını açtı!

Ancak çiftin ayrılmadığı, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını ortaya çıkmıştı.

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Güzel oyuncu Alina Boz’un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz’deki daire için kesenin ağzını açtı!

Güzel oyuncu, Sezen Aksu'nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Güzel oyuncu Alina Boz’un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz’deki daire için kesenin ağzını açtı!

Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy'de müstakil bir villa kiralayan çiftin, aylık 45 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.

Güzel oyuncu Alina Boz’un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz’deki daire için kesenin ağzını açtı!

Ömer Faruk Sorak'ın yeni filmi "Bandırma Füze Kulübü"nün başrolünü Deniz Can Aktaş'la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma'daydı.

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