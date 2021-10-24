Giriş Tarihi: 24.10.2021 14:46Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 14:48
Güzel oyuncu Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Aslı Enver'in sıfır makyaj hali övgüleri topladı!
İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından son olarak Babil dizisiyle karşımıza çıkan güzel oyucu Aslı Enver bir süredir ekranlardan uzak olsa da hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmiyor. Şarkıcı Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra ismi birçok isimle anılan Aslı Enver'in geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar karşılığında sessizliğini koruyan Aslı Enver son olarak sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu. Doğal güzelliğine güvenen Aslı Enver sıfır makyaj hali ile yaptığı paylaşımla övgüleri topladı. Aslı Enver'in makyajsız hali büyük ilgi gördü. İşte aşktan yana bir türlü gülmeyen Aslı Enver'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü güzellerin sıfır makyaj halleri...