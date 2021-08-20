Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver’in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi popüler dizilerde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, şimdilerde gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Zaman zaman tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver, doğal güzelliği ile büyülüyor. Yeni sezon öncesi moral depolayan Enver, vaktinin büyük çoğunluğunu denize girerek ve güneşlenerek geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, son olarak makyajsız yeni fotoğraflarını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni yağdı. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada ses getiren o pozları!