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Haberler Galeri Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver'in plaj pozlarına beğeni yağmuru!
Giriş Tarihi: 20.08.2021 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 07:10

Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver'in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi popüler dizilerde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, şimdilerde gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Zaman zaman tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver, doğal güzelliği ile büyülüyor. Yeni sezon öncesi moral depolayan Enver, vaktinin büyük çoğunluğunu denize girerek ve güneşlenerek geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, son olarak makyajsız yeni fotoğraflarını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni yağdı. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada ses getiren o pozları!

Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver’in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

Kavak Yelleri dizisiyle başladığı kariyerine Suskunlar, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin gibi yapımlarla devam eden başarılı oyuncu Aslı Enver, son olarak Babil dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver’in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

Aslı Enver'in hayranları, başarılı oyuncunun sıradaki projesini heyecanla bekliyor.

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Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver’in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

CBS'de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan The Good Wife isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için teklif Aslı Enver'e gitti.

Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver’in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

PLAJ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Yeni sezon öncesinde tatil yapan Aslı Enver, Instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel oyuncu Aslı Enver gözlerden uzak tatil yapıyor! Aslı Enver’in plaj pozlarına beğeni yağmuru!

Gözlerden uzak sakin bir tatil yapan güzel oyuncu son olarak, plajda köpeğiyle çekilen pozlarını paylaştı.

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