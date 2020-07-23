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Haberler Galeri Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Aybüke Pusat tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran genç oyuncu poz veren ünlülerin aksite bornozuyla paylaşımda bulundu. Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat bornozuyla verdiği pozlarına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan ...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 14:38
Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Aybüke Pusat tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran genç oyuncu poz veren ünlülerin aksite bornozuyla paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

İşte sosyal medyada ilgi odağı olan ...

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Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat bornozuyla verdiği pozlarına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü.

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Bir dönem akım haline gelen ünlü isimlerin bornozlu paylaşımlarını sizin için derledik...

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