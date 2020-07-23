HaberlerGaleriGüzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşımı! Aybüke Pusat sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
Aybüke Pusat tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran genç oyuncu Aybüke Pusat bikinili poz veren ünlülerin aksite bornozuyla paylaşımda bulundu. Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat bornozuyla verdiği pozlarına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Aybüke Pusat'ın bornozlu paylaşımı...
Giriş Tarihi: 23.07.2020
14:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
14:38
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