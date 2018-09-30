Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!

Oyuncu Bensu Soral ve iş adamı Hakan Baş, muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Dillere destan düğün ise ünlüler geçidine döndü. Bensu Soral'ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, Hakan Baş'ın şahitliğini ise; Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı. Bensu Soral 'Tuvana Büyükçınar Demir ' imzalı iki ayrı gelinliğiyle göz doldururken, Hakan Baş ise; bu özel gecede smokin giydi. HAKAN BAŞ KESENİN AĞZINI AÇTI Hakan Baş her şeyin kusursuz olması için kesenin ağzını açtı. Düğünün 750 bin TL'ye mal olduğu konuşuluyor. Düğüne sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı.