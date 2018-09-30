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Güzel oyuncu ile evlendi!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 12:34
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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!

Oyuncu ve iş adamı , muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Dillere destan düğün ise ünlüler geçidine döndü.

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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!

'ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, 'ın şahitliğini ise; Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı.

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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!

"Tuvana Büyükçınar Demir " imzalı iki ayrı gelinliğiyle göz doldururken, ise; bu özel gecede smokin giydi.

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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!

HAKAN BAŞ KESENİN AĞZINI AÇTI

her şeyin kusursuz olması için kesenin ağzını açtı. Düğünün 750 bin TL'ye mal olduğu konuşuluyor.

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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!

Düğüne sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!
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Güzel oyuncu ile evlendi!
Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi!
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