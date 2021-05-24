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Haberler Galeri Güzel oyuncu Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 17:10

Güzel oyuncu renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir son olarak renkli mayokinisi verdiği pozlar ile sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki ile güneşlenirken yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in ...

Güzel oyuncu Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı.

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Güzel oyuncu Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran son olarak renkli mayokinisi verdiği pozlar ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Güzel oyuncu Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir renkli mayokinisi ile güzelliğini sergiledi... Demet Özdemir'den ardı ardına iddialı pozlar!

29 yaşındaki 'in mayokinisi ile güneşlenirken yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in ...

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