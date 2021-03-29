Güzel oyuncu Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

Son dönemin adı en çok konuşulan genç oyuncularından Demet Özdemir oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatı ile de ön planda. Sosyal medyada 13 milyona yakın kişinin takip etti Demet Özdemir paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan ve magazin gündeminde bu konu ile ilgili sık sık boy gösteren Demet Özdemir'den yaz tbt'si geldi. Demet Özdemir yazdan kalma tekne pozu ile görenleri mest etti. Geçtiğimiz yaz uzun bir tekne tatili yapan Demet Özdemir bikinili pozları ile oldukça konuşulmuştu. İşte Demet Özdemir'in tekne pozu...
Giriş Tarihi: 29.03.2021
08:55
Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
09:07
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