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Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Bir dönem oyuncu arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç'a gönlünü kaptıran Demet Özdemir markaj altında. 28 yaşındaki Demet Özdemir'in ise keyfine diyecek yok. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir set karavanından eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Demet Özdemir'in küçük tüp üstünde yumurta pişirdiği anları paylaşması takipçilerinin ilgisini çekti. İşte çiçeği burnunda aşık Demet Özdemir'in hamarat halleri...
Giriş Tarihi: 08.01.2021
08:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
09:18
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