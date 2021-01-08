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Haberler Galeri Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

Güzel oyuncu 'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu şu sıralar şarkıcı ve oyuncu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Bir dönem oyuncu arkadaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç'a gönlünü kaptıran Demet Özdemir markaj altında. 28 yaşındaki Demet Özdemir'in ise keyfine diyecek yok. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir set karavanından eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Demet Özdemir'in küçük tüp üstünde yumurta pişirdiği anları paylaşması takipçilerinin ilgisini çekti. İşte çiçeği burnunda aşık ...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 08:28 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:18
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu şu sıralar şarkıcı ve oyuncu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

Bir dönem oyuncu arkadaşı ile aşk yaşayan 'a gönlünü kaptıran markaj altında.

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Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

28 yaşındaki 'in ise keyfine diyecek yok.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

oyuncusu set karavanından eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir karavanda küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

'in küçük tüp üstünde yumurta pişirdiği anları paylaşması takipçilerinin ilgisini çekti.

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