Güzel oyuncu Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine takıldı! Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!

Oyuncu Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman Maldivler'de! Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde 27 yaşına bastı. Gözde çift, kutlamayı ise Maldivler tatiline çıkarak gerçekleştirdi. Birlikte aşk pozları veren çift romantizmin doruklarında. Son olarak sosyal medya hesaından bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile Instagram'ı salladı. Bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalanan Ebru Şahin'in bikinili pozları Maldivler'i yaktı geçti. İşte Ebru Şahin'in tatil pozları...