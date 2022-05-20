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Haberler Galeri Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 06:58

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

Magazin gündemine son dakika düşen müjdeli haber: ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile yıldızı parlayan ve yine Destan dizisi ile başarısına başarı katan güzel oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor. Tekirdağ'da aile arasında yapılan törenle nişanlanan Ebru Şahin, Cedi Osman çifti düğün hazırlıklarına başladı. Dün düğün davetiyeleri gönderildi. İkili, 7 Temmuz'da, aşklarının başladığı yer olan Çeşme'deki bir beach'te düğün yapacak. Anadolu yakasında yeni bir ev kiralayan nişanlılar, evin dekorasyonu için kolları sıvadı. Çift, ayrıca eylül ayında Cedi Osman'ın takımının olduğu Cleveland'daki evlerine taşınacak. Ancak ikili, iş durumlarına göre Türkiye-Amerika arasında mekik dokuyacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Ebru Şahin ile Cedi Osman'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, salı günü Tekirdağ'a gidip, 2020 yazından beri birlikte olduğu, atv'nin sevilen dizisi Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile nişanlandı. Kız evinde takılan nişan yüzüklerinin ardından herkes ne zaman evleneceklerini merak ediyor.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

Ben merakları gidereyim; 7 Temmuz'da, aşklarının başladığı Çeşme'deki beach'te, eğlenceli bir düğünle muradlarına erecekler.

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Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

Hatta Cedi Osman ve güzel oyuncu, düğüne davet edecekleri yakınlarına, 'save the date' mesajlarını gönderdi bile.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

Bu arada müstakbel çiftin, yeni yuvalarını kurmaya başladıklarını da öğrendim.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

Sarıyer sırtlarında kiralık bir evde birlikte oturan çift, (Tabii Cedi Osman İstanbul'dayken…) Anadolu yakasında yeni bir ev kiralamış.

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