Giriş Tarihi: 20.05.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 06:58

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti...

Magazin gündemine son dakika düşen müjdeli haber: ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile yıldızı parlayan ve yine Destan dizisi ile başarısına başarı katan güzel oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor. Tekirdağ'da aile arasında yapılan törenle nişanlanan Ebru Şahin, Cedi Osman çifti düğün hazırlıklarına başladı. Dün düğün davetiyeleri gönderildi. İkili, 7 Temmuz'da, aşklarının başladığı yer olan Çeşme'deki bir beach'te düğün yapacak. Anadolu yakasında yeni bir ev kiralayan nişanlılar, evin dekorasyonu için kolları sıvadı. Çift, ayrıca eylül ayında Cedi Osman'ın takımının olduğu Cleveland'daki evlerine taşınacak. Ancak ikili, iş durumlarına göre Türkiye-Amerika arasında mekik dokuyacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Ebru Şahin ile Cedi Osman'ı kaleme aldı. İşte o yazı…