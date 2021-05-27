Güzel oyuncu Ebru Şahin'den bikinisi ile sevgilisine özel poz! Ebru Şahin yaz sezonunu hızlı açtı...

Oyuncu Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman Maldivler tatili sonrası soluğu Ege'de aldı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan Ebru Şahin ardı ardına paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesaından bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile Instagram'ı salladı. Denizde eğlenceli anlar geçiren Ebru Şahin bikinisi ile sevgilisi Cedi Osman'a poz vermeyi de ihmal etmedi.