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Haberler Galeri Güzel oyuncu Ege Kökenli'nin estetik pişmanlığı! "Yaptım ama olmadı"
Giriş Tarihi: 09.10.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 09:25

Güzel oyuncu Ege Kökenli'nin estetik pişmanlığı! "Yaptım ama olmadı"

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli, Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Ege Kökenli, estetik itirafıyla şaşırttı.

Güzel oyuncu Ege Kökenli’nin estetik pişmanlığı! Yaptım ama olmadı

Önceki yıllarda 'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Güzel oyuncu Ege Kökenli’nin estetik pişmanlığı! Yaptım ama olmadı

Şimdilerde 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı 7 yıllık sevgilisi Lior Ahituv ile dünya evine girmişti.

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Güzel oyuncu Ege Kökenli’nin estetik pişmanlığı! Yaptım ama olmadı

29 yaşındaki Ege Kökenli hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Ege Kökenli’nin estetik pişmanlığı! Yaptım ama olmadı

Doğu Demirkol'un programına konuk olan güzel oyuncu Ege Kökenli, estetik itirafıyla şaşırttı.

Güzel oyuncu Ege Kökenli’nin estetik pişmanlığı! Yaptım ama olmadı

Demirkol'un, "Hiç estetik yaptırdın mı?" sorusuna Kökenli, "Kepçe kulak operasyonu oldum ama olmadı. Kulaklarım hala kepçe" dedi.

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