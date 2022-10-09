Giriş Tarihi: 09.10.2022 09:17
Güncelleme Tarihi: 09.10.2022
09:25
Güzel oyuncu Ege Kökenli'nin estetik pişmanlığı! "Yaptım ama olmadı"
'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli, Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Ege Kökenli, estetik itirafıyla şaşırttı.