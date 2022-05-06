Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:59
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
11:11
Son olarak final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisinde 'Gülfem' karakterine hayat veren güzel oyuncu Esra Bilgiç, diğer yandan reklam projelerinde sık sık boy göstermeye devam ediyor. Instagram'da 6,7 milyon takipçiye sahip olan Esra Bilgiç, yaptığı son paylaşım ile yine kendine hayran bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda Victoria's Secret markasının reklam çekiminde model olan oyuncunun, iç çamaşırı reklamında ceket giymesi ile dikkat çekmişti. Esra Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapılmıştı. Diriliş Ertuğrul'daki 'Halime Hatun' rolü ile ünlenen Esra Bilgiç son olarak deniz kıyısından paylaştığı pozlarla mest etti. İşte Esra Bilgiç'in kumsal pozları...