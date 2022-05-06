Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

"CEKET REKLAMI GİBİ OLMUŞ"

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.