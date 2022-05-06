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Haberler Galeri Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç'in sahil pozları mest etti!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:11

Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç'in sahil pozları mest etti!

Son olarak final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisinde 'Gülfem' karakterine hayat veren güzel oyuncu Esra Bilgiç, diğer yandan reklam projelerinde sık sık boy göstermeye devam ediyor. Instagram'da 6,7 milyon takipçiye sahip olan Esra Bilgiç, yaptığı son paylaşım ile yine kendine hayran bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda Victoria's Secret markasının reklam çekiminde model olan oyuncunun, iç çamaşırı reklamında ceket giymesi ile dikkat çekmişti. Esra Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapılmıştı. Diriliş Ertuğrul'daki 'Halime Hatun' rolü ile ünlenen Esra Bilgiç son olarak deniz kıyısından paylaştığı pozlarla mest etti. İşte Esra Bilgiç'in kumsal pozları...

Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

Diriliş Ertuğrul'daki 'Halime Hatun' rolü ile ünlenen Esra Bilgiç son olarak deniz kıyısından paylaştığı pozlarla mest etti.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

"Kanunsuz Topraklar" dizisiyle son olarak ekranlarda boy gösteren, rol aldığı "Adanış: Kutsal Kavga" filmiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Esra Bilgiç, dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın reklam filmi için kamera karşısına geçmişti.

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Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

SÜTYEN ÜZERİNE CEKET

İki farklı tarz sütyen tanıtımını yapan Bilgiç'in üzerine ceket giymesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

"CEKET REKLAMI GİBİ OLMUŞ"

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı! Esra Bilgiç’in sahil pozları mest etti!

Güzel oyuncuyu gören takipçileri; "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

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